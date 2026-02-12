Policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) localizaram e prenderam um homem procurado pela Justiça por receptação e furto em Jacareí.

O suspeito foi abordado na rodovia Nilo Máximo, nas imediações do bairro Jardim Colônia, conduzindo um veículo.

