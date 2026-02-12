Policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) localizaram e prenderam um homem procurado pela Justiça por receptação e furto em Jacareí.
O suspeito foi abordado na rodovia Nilo Máximo, nas imediações do bairro Jardim Colônia, conduzindo um veículo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em vistoria veicular, constatou-se que a numeração do chassi correspondia a um automóvel furtado em novembro de 2025 em São José dos Campos.
O condutor foi preso pelos crimes de receptação e furto e permaneceu à disposição da Justiça.