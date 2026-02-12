12 de fevereiro de 2026
Carro furtado em SJC é localizado em Jacareí; condutor é preso

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) localizaram e prenderam um homem procurado pela Justiça por receptação e furto em Jacareí.

O suspeito foi abordado na rodovia Nilo Máximo, nas imediações do bairro Jardim Colônia, conduzindo um veículo.

Em vistoria veicular, constatou-se que a numeração do chassi correspondia a um automóvel furtado em novembro de 2025 em São José dos Campos.

O condutor foi preso pelos crimes de receptação e furto e permaneceu à disposição da Justiça.

