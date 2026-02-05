Um adolescente foi apreendido portando pouco mais de 500 gramas de drogas durante ação da Polícia Militar no no CDHU Santa Isabel, Jacareí.

A ocorrência foi registrada na manhã desta quinta-feira (5), quando o menor tentou fugir ao perceber a presença das equipes do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

