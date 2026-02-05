05 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ATO INFRACIONAL

Adolescente é apreendido com meio quilo de drogas em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgaçã
Drogas apreendidas com adolescente em Jacareí
Drogas apreendidas com adolescente em Jacareí

Um adolescente foi apreendido portando pouco mais de 500 gramas de drogas durante ação da Polícia Militar no no CDHU Santa Isabel, Jacareí.

A ocorrência foi registrada na manhã desta quinta-feira (5), quando o menor tentou fugir ao perceber a presença das equipes do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ele foi alcançado e abordado.

Com ele, foram localizadas 450 porções de cocaina embaladas para venda, pesando um pouco mais de meio quilo, além de R$ 50 em dinheiro.

A ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes, onde o adolescente permaneceu apreendido à disposição da justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários