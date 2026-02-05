Um adolescente foi apreendido portando pouco mais de 500 gramas de drogas durante ação da Polícia Militar no no CDHU Santa Isabel, Jacareí.
A ocorrência foi registrada na manhã desta quinta-feira (5), quando o menor tentou fugir ao perceber a presença das equipes do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ele foi alcançado e abordado.
Com ele, foram localizadas 450 porções de cocaina embaladas para venda, pesando um pouco mais de meio quilo, além de R$ 50 em dinheiro.
A ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes, onde o adolescente permaneceu apreendido à disposição da justiça.