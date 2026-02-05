A Univap (Universidade do Vale do Paraíba) dá início às aulas do Ensino Superior na próxima segunda-feira (9).

Para marcar a data, a instituição preparou uma programação especial de boas-vindas aos cerca de 400 novos alunos que ingressam a partir deste semestre.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp