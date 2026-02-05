A Univap (Universidade do Vale do Paraíba) dá início às aulas do Ensino Superior na próxima segunda-feira (9).
Para marcar a data, a instituição preparou uma programação especial de boas-vindas aos cerca de 400 novos alunos que ingressam a partir deste semestre.
O evento de recepção acontece no Ceplade (Centro de Planejamento e Desenvolvimento da Educação), localizado no Bloco 8 do Campus Urbanova, com atividades das 8h às 11h30 para as turmas do matutino e das 19h às 22h30 para os estudantes do período noturno.
A recepção contará com a presença do Reitor, Prof. Dr. Milton Beltrame Júnior, e da Pró-reitora de Graduação, Profa. Dra. Lívia Gonsalves Toledo.
Além das mensagens de boas-vindas, os calouros serão apresentados à estrutura da universidade, uma das principais instituições da regiões.
Durante a programação, os estudantes conhecerão serviços essenciais para a jornada acadêmica, como o Cecau (Central de Estágios e Carreiras), oportunidades de iniciação científica e pesquisa, projetos de extensão universitária, além da orientação acadêmica e psicopedagógica.