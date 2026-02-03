A Embraer revelou nesta terça-feira (3), no Singapore Airshow, que a República do Uzbequistão é o cliente não divulgado de um pedido para a aeronave de transporte C-390 Millennium anunciado recentemente. O valor do negócio não foi informado.

A Força Aérea Uzbeque utilizará o C-390 principalmente em missões humanitárias e de transporte, melhorando significativamente suas capacidades. A República do Uzbequistão se torna a primeira nação da Ásia Central a operar a aeronave que está revolucionando o segmento de transporte militar.