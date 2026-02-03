A Embraer revelou nesta terça-feira (3), no Singapore Airshow, que a República do Uzbequistão é o cliente não divulgado de um pedido para a aeronave de transporte C-390 Millennium anunciado recentemente. O valor do negócio não foi informado.
A Força Aérea Uzbeque utilizará o C-390 principalmente em missões humanitárias e de transporte, melhorando significativamente suas capacidades. A República do Uzbequistão se torna a primeira nação da Ásia Central a operar a aeronave que está revolucionando o segmento de transporte militar.
"Damos oficialmente as boas-vindas à República do Uzbequistão ao grupo de operadores do C-390 enquanto a Força Aérea do Uzbequistão moderniza suas capacidades de transporte", afirma Bosco da Costa Júnior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança. "Estamos honrados pela escolha de uma das Forças Aéreas líderes na Ásia Central e trabalharemos juntos de maneira muito próxima e coordenada para garantir uma operação impecável desta aeronave revolucionária".
Construído e projetado no século 21, o KC-390 Millennium é a aeronave de transporte militar mais moderna de sua classe e pode transportar mais carga útil (26 toneladas) em comparação com outras aeronaves de transporte militar de porte médio, voando mais rápido (470 nós) e mais longe.
O avião pode realizar uma ampla gama de missões, como transporte e lançamento de carga e tropas, evacuação médica, busca e salvamento (SAR), combate a incêndios e missões humanitárias operando em pistas temporárias ou não pavimentadas. A aeronave configurada com equipamentos de reabastecimento aéreo (AAR) de instalação rápida pode operar tanto como reabastecedora quanto como receptora.
O Millennium é totalmente interoperável dentro do ambiente da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e especialmente adequado para operações de Emprego de Combate Ágil (ACE).
Já selecionado pelas forças aéreas do Brasil, Portugal, Hungria, República da Coreia, Holanda, Áustria, República Tcheca, Suécia, República do Uzbequistão, Eslováquia e Lituânia, o C-390 Millennium oferece capacidade, confiabilidade, versatilidade e desempenho incomparáveis para atender às necessidades táticas e estratégicas das forças aéreas em todo o mundo.