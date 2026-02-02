Policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam dois homens envolvidos no tráfico de drogas em operação realizada na quinta-feira (29), no bairro Reino, em Ilhabela.
A ação resultou na apreensão de entorpecentes e diversos materiais relacionados ao crime.
Ocorrência
A abordagem ocorreu enquanto os suspeitos trafegavam em uma motocicleta e com eles, foram localizadas porções de crack.
Durante o questionamento, um dos homens indicou o local de armazenamento e venda de entorpecentes.
Em diligência ao imóvel indicado, a equipe encontrou grande quantidade de drogas, dinheiro, aparelhos celulares, um notebook, cadernos com anotações do tráfico e materiais para o embalo das drogas.
Diante dos fatos, eles foram conduzidos à delegacia para as providências legais e permanecem à disposição da Justiça.