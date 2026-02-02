Policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam dois homens envolvidos no tráfico de drogas em operação realizada na quinta-feira (29), no bairro Reino, em Ilhabela.

A ação resultou na apreensão de entorpecentes e diversos materiais relacionados ao crime.

Ocorrência