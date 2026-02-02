03 de fevereiro de 2026
TRÁFICO DE DROGAS

Polícia descobre 'casa do tráfico' no bairro Reino, em Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Material apreendido em imóvel no bairro Reino
Material apreendido em imóvel no bairro Reino

Policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam dois homens envolvidos no tráfico de drogas em operação realizada na quinta-feira (29), no bairro Reino, em Ilhabela.

A ação resultou na apreensão de entorpecentes e diversos materiais relacionados ao crime.

Ocorrência

A abordagem ocorreu enquanto os suspeitos trafegavam em uma motocicleta e com eles, foram localizadas porções de crack.

Durante o questionamento, um dos homens indicou o local de armazenamento e venda de entorpecentes.

Em diligência ao imóvel indicado, a equipe encontrou grande quantidade de drogas, dinheiro, aparelhos celulares, um notebook, cadernos com anotações do tráfico e materiais para o embalo das drogas.

Diante dos fatos, eles foram conduzidos à delegacia para as providências legais e permanecem à disposição da Justiça.

