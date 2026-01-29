29 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

Atropelamento de idosa mobiliza bombeiros em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Senhora de 67 anos foi socorrida com escoriações pelo corpo
Senhora de 67 anos foi socorrida com escoriações pelo corpo

Uma idosa de 67 anos foi atropelada na rua José Amador Galvão, no bairro Cidade Jardim, em Caraguatatuba.

A ocorrência foi registrada na quarta-feira (28), por volta das 21h50.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os bombeiros foram acionados para o socorro e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima consciente, com escoriações pelo corpo.

A mulher foi encaminhada ao Hospital Stella Maris para avaliação e atendimento médico especializado, onde permaneceu sob os cuidados da equipe de saúde.

O local foi preservado para perícia e ficou sob responsabilidade das equipes de policiamento.

Não há informações adicionais sobre o estado de saúde da vítima.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários