Uma idosa de 67 anos foi atropelada na rua José Amador Galvão, no bairro Cidade Jardim, em Caraguatatuba.
A ocorrência foi registrada na quarta-feira (28), por volta das 21h50.
Os bombeiros foram acionados para o socorro e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima consciente, com escoriações pelo corpo.
A mulher foi encaminhada ao Hospital Stella Maris para avaliação e atendimento médico especializado, onde permaneceu sob os cuidados da equipe de saúde.
O local foi preservado para perícia e ficou sob responsabilidade das equipes de policiamento.
Não há informações adicionais sobre o estado de saúde da vítima.