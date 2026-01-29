Uma idosa de 67 anos foi atropelada na rua José Amador Galvão, no bairro Cidade Jardim, em Caraguatatuba.

A ocorrência foi registrada na quarta-feira (28), por volta das 21h50.

