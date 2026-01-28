A delegada da Polícia Civil Natália Fagundes Morari, de 35 anos, morreu e deixou um bebê de apenas 16 dias. A morte da policial causou forte comoção entre colegas de profissão e gerou luto na segurança pública.
O falecimento foi registrado em Dois Vizinhos, no sudoeste do estado do Paraná. Natália ingressou na Polícia Civil em 2022 e era reconhecida pelo trabalho técnico, pela postura profissional e pelo tratamento humanizado no exercício da função.
Recém-mãe, a delegada vivia o início da maternidade quando ocorreu a morte, fato que intensificou o impacto da notícia entre familiares, amigos e integrantes da corporação.
A Polícia Civil e colegas de farda prestaram homenagens, destacando a trajetória, o comprometimento e a dedicação de Natália ao serviço público.
A morte da delegada gerou manifestações de solidariedade e apoio à família, especialmente ao recém-nascido, que fica sem a mãe poucos dias após o nascimento.