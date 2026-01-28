A delegada da Polícia Civil Natália Fagundes Morari, de 35 anos, morreu e deixou um bebê de apenas 16 dias. A morte da policial causou forte comoção entre colegas de profissão e gerou luto na segurança pública.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O falecimento foi registrado em Dois Vizinhos, no sudoeste do estado do Paraná. Natália ingressou na Polícia Civil em 2022 e era reconhecida pelo trabalho técnico, pela postura profissional e pelo tratamento humanizado no exercício da função.