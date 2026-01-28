28 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LUTO

Adeus Natália: delegada morre aos 35 anos e deixa bebê de 16 dias

Por Da Redação | Dois Vizinhos (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Natália Fagundes Morari
Natália Fagundes Morari

A delegada da Polícia Civil Natália Fagundes Morari, de 35 anos, morreu e deixou um bebê de apenas 16 dias. A morte da policial causou forte comoção entre colegas de profissão e gerou luto na segurança pública.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O falecimento foi registrado em Dois Vizinhos, no sudoeste do estado do Paraná. Natália ingressou na Polícia Civil em 2022 e era reconhecida pelo trabalho técnico, pela postura profissional e pelo tratamento humanizado no exercício da função.

Recém-mãe, a delegada vivia o início da maternidade quando ocorreu a morte, fato que intensificou o impacto da notícia entre familiares, amigos e integrantes da corporação.

A Polícia Civil e colegas de farda prestaram homenagens, destacando a trajetória, o comprometimento e a dedicação de Natália ao serviço público.

A morte da delegada gerou manifestações de solidariedade e apoio à família, especialmente ao recém-nascido, que fica sem a mãe poucos dias após o nascimento.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários