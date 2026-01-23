Depois de quase cinco anos de congelamento, a Prefeitura de Taubaté reajustou em 22% o valor do reembolso de despesas com plano de saúde, que é um dos benefícios dos servidores da administração municipal.

O valor não era reajustado desde março de 2021, logo nos primeiros meses da gestão do ex-prefeito José Saud (PP). Desde então, a inflação acumulada foi de 31,67%. Ou seja, o reajuste aplicado pelo governo do prefeito Sérgio Victor (Novo) não repõe a inflação do período.