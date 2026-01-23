Depois de quase cinco anos de congelamento, a Prefeitura de Taubaté reajustou em 22% o valor do reembolso de despesas com plano de saúde, que é um dos benefícios dos servidores da administração municipal.
O valor não era reajustado desde março de 2021, logo nos primeiros meses da gestão do ex-prefeito José Saud (PP). Desde então, a inflação acumulada foi de 31,67%. Ou seja, o reajuste aplicado pelo governo do prefeito Sérgio Victor (Novo) não repõe a inflação do período.
Além disso, a revisão do valor do benefício servirá apenas para cobrir o reajuste das mensalidades do plano de saúde em si, que também será de 22%, a partir desse mês, segundo acordo firmado no ano passado entre a Prefeitura e a operadora Santa Casa.
Questionada pela reportagem nessa sexta-feira (23), a Prefeitura não havia se manifestado até a publicação do texto. O espaço segue aberto.
Faixas de reembolso.
- salário até R$ 2.171,65: reembolso passou de R$ 321,81 para R$ 392,61
- salário de R$ 2.171,66 a R$ 4.343,19: reembolso passou de R$ 226,20 para R$ 275,96
- salário de R$ 4.343,20 a R$ 7.238,65: reembolso passou de R$ 160,91 para R$ 196,31
- salário acima de R$ 7.238,66: continua sem reembolso