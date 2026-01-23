23 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MINISTÉRIO PÚBLICO

Lorena assina TAC para vetar tatuagens em crianças e adolescentes

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

O município de Lorena assinou um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) com o Ministério Público comprometendo-se a atuar para impedir que pessoas com menos de 18 anos façam tatuagens e coloquem piercings.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A medida foi adotada no âmbito de um inquérito civil instaurado para investigar a ausência de política pública voltada a orientar sobre a vedação a esses tipos de modificações corporais em crianças e adolescentes.

A iniciativa foi dos promotores Raphael Barbosa Braga e Virgínia Silveira Martins Neves Roma.

Segundo o estabelecido no TAC, a administração de Lorena se obriga a elaborar e executar, em até 60 dias contados a partir de 17 de novembro de 2025, um cronograma anual de campanhas educativas.

A divulgação deverá ocorrer semestralmente em escolas públicas e privadas, secretarias municipais que trabalhem com o público-alvo, unidades de saúde, Conselho Tutelar e redes sociais. O acordo inclui palestras e ações interativas voltadas a crianças, adolescentes, pais, responsáveis e profissionais da área estética.

O ajuste prevê também a fiscalização periódica de estabelecimentos que fazem tatuagens e aplicam piercings, mediante vistorias semestrais da Vigilância Sanitária e outros órgãos competentes, assim como por meio da afixação de cartazes informativos sobre a proibição.

No TAC, que precisa ser homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo, o município de Lorena reconhece seu dever de atuar para garantir o cumprimento da Lei Estadual 9.828/97 e dos artigos 5º, 17 e 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Lorena ainda não se manifestou. O espaço segue aberto.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários