O município de Lorena assinou um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) com o Ministério Público comprometendo-se a atuar para impedir que pessoas com menos de 18 anos façam tatuagens e coloquem piercings.

A medida foi adotada no âmbito de um inquérito civil instaurado para investigar a ausência de política pública voltada a orientar sobre a vedação a esses tipos de modificações corporais em crianças e adolescentes.