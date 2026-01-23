O município de Lorena assinou um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) com o Ministério Público comprometendo-se a atuar para impedir que pessoas com menos de 18 anos façam tatuagens e coloquem piercings.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A medida foi adotada no âmbito de um inquérito civil instaurado para investigar a ausência de política pública voltada a orientar sobre a vedação a esses tipos de modificações corporais em crianças e adolescentes.
A iniciativa foi dos promotores Raphael Barbosa Braga e Virgínia Silveira Martins Neves Roma.
Segundo o estabelecido no TAC, a administração de Lorena se obriga a elaborar e executar, em até 60 dias contados a partir de 17 de novembro de 2025, um cronograma anual de campanhas educativas.
A divulgação deverá ocorrer semestralmente em escolas públicas e privadas, secretarias municipais que trabalhem com o público-alvo, unidades de saúde, Conselho Tutelar e redes sociais. O acordo inclui palestras e ações interativas voltadas a crianças, adolescentes, pais, responsáveis e profissionais da área estética.
O ajuste prevê também a fiscalização periódica de estabelecimentos que fazem tatuagens e aplicam piercings, mediante vistorias semestrais da Vigilância Sanitária e outros órgãos competentes, assim como por meio da afixação de cartazes informativos sobre a proibição.
No TAC, que precisa ser homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo, o município de Lorena reconhece seu dever de atuar para garantir o cumprimento da Lei Estadual 9.828/97 e dos artigos 5º, 17 e 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Lorena ainda não se manifestou. O espaço segue aberto.