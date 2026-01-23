Um motorista de um veículo utilitário carregado com laticínio provocou um acidente na Rodovia dos Tamoios na manhã desta sexta-feira (23), por volta de 7h15, no trecho de Paraibuna. Ele ficou com ferimentos leves e o condutor do guincho nada sofreu.
Segundo registro na Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o condutor do utilitário alegou que estava trafegando pela rodovia quando, na altura do km 62, em Paraibuna, dormiu ao volante, invadiu o acostamento e se chocou com o guincho leve, em sequência tombou pela faixa 2 da pista.
A unidade de resgate atendeu a ocorrência e removeu o motorista do utilitário para o hospital, às 7h23. Antes das 8h, o local foi liberado para realizar o destombamento do utilitário. As faixas 1 e 2 de rolamento foram bloqueadas. A faixa 1 foi liberada após às 8h23.
Segundo a Artesp, o utilitário estava carregado com 1000 kl de laticínio, carga que precisou ser retirada do veículo. Às 10h23min, foi feito o transbordo da carga. Equipe de conservação realizou a limpeza do acostamento.
O guincho estava em condições de rodagem e seguiu até o CCO (Centro de Controle e Operações) da rodovia, sendo embarcado em num guincho pesado e levado para manutenção. Às 12h12, o guincho particular do usuário removeu o veículo tombado da pista. Um caminhão pipa foi acionado para lavar a pista. Às 14h23min, com a finalização da lavagem, o acostamento foi liberado.