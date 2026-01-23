Um motorista de um veículo utilitário carregado com laticínio provocou um acidente na Rodovia dos Tamoios na manhã desta sexta-feira (23), por volta de 7h15, no trecho de Paraibuna. Ele ficou com ferimentos leves e o condutor do guincho nada sofreu.

Segundo registro na Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o condutor do utilitário alegou que estava trafegando pela rodovia quando, na altura do km 62, em Paraibuna, dormiu ao volante, invadiu o acostamento e se chocou com o guincho leve, em sequência tombou pela faixa 2 da pista.