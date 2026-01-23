23 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

Motorista dorme, invade pista, bate em guincho e tomba na Tamoios

Por Xandu Alves | Paraibuna
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Artesp
Veículo tombou na pista da Rodovia dos Tamoios
Veículo tombou na pista da Rodovia dos Tamoios

Um motorista de um veículo utilitário carregado com laticínio provocou um acidente na Rodovia dos Tamoios na manhã desta sexta-feira (23), por volta de 7h15, no trecho de Paraibuna. Ele ficou com ferimentos leves e o condutor do guincho nada sofreu.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo registro na Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o condutor do utilitário alegou que estava trafegando pela rodovia quando, na altura do km 62, em Paraibuna, dormiu ao volante, invadiu o acostamento e se chocou com o guincho leve, em sequência tombou pela faixa 2 da pista.

A unidade de resgate atendeu a ocorrência e removeu o motorista do utilitário para o hospital, às 7h23. Antes das 8h, o local foi liberado para realizar o destombamento do utilitário. As faixas 1 e 2 de rolamento foram bloqueadas. A faixa 1 foi liberada após às 8h23.

Segundo a Artesp, o utilitário estava carregado com 1000 kl de laticínio, carga que precisou ser retirada do veículo. Às 10h23min, foi feito o transbordo da carga. Equipe de conservação realizou a limpeza do acostamento.

O guincho estava em condições de rodagem e seguiu até o CCO (Centro de Controle e Operações) da rodovia, sendo embarcado em num guincho pesado e levado para manutenção. Às 12h12, o guincho particular do usuário removeu o veículo tombado da pista. Um caminhão pipa foi acionado para lavar a pista. Às 14h23min, com a finalização da lavagem, o acostamento foi liberado.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários