O Senac anunciou que vai oferecer 20 mil vagas de estudo no Vale do Paraíba em 2026, sendo que 11.400 (57%) delas serão para bolsas gratuitas integrais. Além disso, está renovando e ampliando seu portfólio com a oferta de cursos alinhados às novas demandas do mercado de trabalho.

Os lançamentos ocorrem nas cinco unidades da região: Centro Universitário Senac –Campos do Jordão, Senac Guaratinguetá, Senac Pindamonhangaba, Senac São José dos Campos e Senac Taubaté. Entre os novos títulos, destacam-se os que abordam temas como inteligência artificial, marketing, mídias sociais, idiomas, moda, gestão, turismo e gastronomia.