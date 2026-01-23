O Senac anunciou que vai oferecer 20 mil vagas de estudo no Vale do Paraíba em 2026, sendo que 11.400 (57%) delas serão para bolsas gratuitas integrais. Além disso, está renovando e ampliando seu portfólio com a oferta de cursos alinhados às novas demandas do mercado de trabalho.
Os lançamentos ocorrem nas cinco unidades da região: Centro Universitário Senac –Campos do Jordão, Senac Guaratinguetá, Senac Pindamonhangaba, Senac São José dos Campos e Senac Taubaté. Entre os novos títulos, destacam-se os que abordam temas como inteligência artificial, marketing, mídias sociais, idiomas, moda, gestão, turismo e gastronomia.
As bolsas de estudo fazem parte do Programa Senac de Gratuidade, que já superou a marca de 2 milhões de pessoas beneficiadas no estado de São Paulo, desde 2008. Para ter acesso, é necessário comprovar renda familiar mensal de até dois salários mínimos federais por pessoa. Os interessados podem buscar mais informações e acompanhar a abertura dos cursos no site da instituição (basta selecionar a unidade desejada) e realizar a inscrição 20 dias antes da data do início da capacitação, sempre ao meio-dia. A ocupação das vagas obedece a uma ordem de chegada em fila virtual.
Destaques da região
Nas unidades do Vale do Paraíba, o público poderá escolher entre variados cursos livres, técnicos e de ensino superior, em diferentes áreas do conhecimento, como: Saúde, Tecnologia da Informação, Moda, Beleza e Estética, Bem-Estar, Comunicação e Artes, Design e Arquitetura, Gestão e Negócios, Turismo e Hospitalidade, Gastronomia e Alimentação, Desenvolvimento Social, Infraestrutura, Educação e Meio Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho. As inscrições para os cursos são abertas no decorrer do ano.
Oferta de vagas para 2026, por unidade:
Centro Universitário Senac – Campos do Jordão: 1.374 (823 gratuitas)
Senac Guaratinguetá: 3.427 (2465 gratuitas)
Senac Pindamonhangaba: 4.722 (2459 gratuitas)
Senac São José dos Campos: 5.051 (2115 gratuitas)
Senac Taubaté: 5.456 (3538 gratuitas)
No Centro Universitário Senac – Campos do Jordão, estão sendo lançados o curso Técnico em Meio Ambiente e cinco cursos livres: Analista de Marketing em Mídias Sociais; Casamento: do planejamento à celebração em grande estilo; Espanhol Básico – níveis 1 e 2; Gastronomia Sustentável: técnicas de cozinha para otimização de recursos e Técnicas para Confeitaria: produções sem glúten e sem lactose. No ensino superior, a novidade este ano é a pós-graduação em Bebidas: Serviços, Experiências e Gestão, prevista para o segundo semestre.
No Senac Guaratinguetá, os cursos livres inéditos são os de Inglês Básico – níveis 1, 2 e 3; Inglês Intermediário – níveis 1, 2 e 3 e Língua Brasileira de Sinais – Básico. Também são destaques os títulos voltados à inteligência artificial, como Inteligência Artificial: conceitos e práticas; Marketing de Conteúdo em Redes Sociais com Inteligência Artificial; Inteligência Artificial com Excel; Inteligência Artificial Aplicada à Logística e Inteligência Artificial com Adobe Express.
O Senac Pindamonhangaba ampliou a oferta de cursos livres para 2026, somando 44 títulos inéditos em variadas áreas do conhecimento. Entre eles estão: Criação de Moda com Inteligência Artificial; Alfaiataria Contemporânea: colete e blazer; Modelagem Plus Size; Maquiagem Artística: efeitos especiais; Finanças: o que preciso saber para empreender; Design Biofílico: ambientes integrados à natureza; Turismo: experiências rurais e regenerativas e Práticas Meditativas. No Ensino Médio, a unidade lançou o Técnico em Administração.
De olho nas demandas do mundo profissional, o Senac São José dos Campos incluiu novos cursos livres no portfólio para este ano: Storytelling e Storydoing como Estratégia de Comunicação; Técnicas de Pitch: como criar apresentações de impacto; Fundamentos da Toxicologia Analítica e vários títulos na área de Beleza e Estética, com a inauguração do novo laboratório. Na área de Gestão e Negócios, a oferta de cursos está sendo ampliada para o período noturno.
O Senac Taubaté está lançando a área de Turismo e Hospitalidade e retomando as áreas de Moda e de Beleza e Estética. Entre os cursos nesses três campos estão o de Maquiagem Social; Visagismo; Branding Pessoal: imagem e estilo masculino; A Arte de Fazer Festas e Eventos Temáticos; Técnicas de Decoração com Balões e Recreador. A unidade também está com cursos inéditos em outras áreas, como o de Inteligência Artificial com Excel; Fundamentos da Medicina Tradicional Chinesa e Frutíferas em Vasos.
Os cursos que já estão com inscrições abertas podem ser consultados no site de cada unidade, por meio do Portal Senac. Para mais informações sobre o Programa Senac de Gratuidade, basta acessar aqui.