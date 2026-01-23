23 de janeiro de 2026
FURTO

Baep prende homem com carro dublê em avenida de Caçapava

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Carro foi apreendido
Um homem foi preso conduzindo um veículo dublê em Caçapava.

A prisão ocorreu na quinta-feira (22) por volta das 19h quando policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) avistaram o veículo pela avenida Monsenhor Theodomiro Lobo, no bairro Residencial Maria Elmira, e deram ordem de parada.

Em inspeção, constatou-se que o carro era produto de furto e ostentava outra placa.

O automóvel foi apreendido e o condutor foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

