O fim de semana será marcado por instabilidade climática em toda a RMVale. A previsão indica a presença do sol entre nuvens, mas com pancadas de chuva e trovoadas, principalmente entre a tarde e a noite de sábado e ao longo do domingo. As informações são do Climatempo.

Em São José dos Campos, o sábado deve ter sol com muitas nuvens e chuva isolada no período da tarde e à noite, com temperaturas variando entre 16°C e 27°C. No domingo, o cenário se repete, com sol entre nuvens e chuva rápida ao longo do dia, e os termômetros oscilando entre 18°C e 26°C. Em Taubaté, o fim de semana também será de calor e instabilidade: mínima de 16°C e máxima de 28°C no sábado, e no domingo as temperaturas ficam entre 19°C e 27°C, com maior volume de chuva previsto.