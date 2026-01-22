A Sabesp inaugurou o Hub de Inovação no PIT (Parque de Inovação Tecnológica) de São José dos Campos, na manhã desta quinta-feira (22). O espaço tem como meta conectar a companhia a startups e centros de pesquisa para solucionar problemas operacionais históricos e de infraestrutura.
A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Natália Resende, ressaltou que a nova modalidade contratual da empresa foca em resultados.
"A gente gosta de ver problemas históricos e trazer soluções estruturantes”, afirmou a secretária, destacando que no modelo atual a Sabesp "só recebe se ela fizer”.
O esforço busca atender especialmente áreas de difícil acesso técnico, como zonas rurais, palafitas e favelas.
Para viabilizar essas soluções, o diretor de Projetos e Novos Negócios da Sabesp, Roberval Tavares de Sousa, explicou que a empresa irá apresentar ao ecossistema do PIT seus principais desafios operacionais, tecnológicos e estratégicos, criando um canal direto para que startups, empresas, universidades e centros de pesquisa proponham soluções inovadoras.
O intercâmbio busca também mais resiliência contra mudanças climáticas e redução de falhas no abastecimento, como as vivenciadas durante o mês de janeiro por várias cidades paulistas.
“[O PIT é um] ambiente realmente propício para o desenvolvimento ainda mais voltado para a parte do saneamento básico”, afirmou o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD).