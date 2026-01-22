A Sabesp inaugurou o Hub de Inovação no PIT (Parque de Inovação Tecnológica) de São José dos Campos, na manhã desta quinta-feira (22). O espaço tem como meta conectar a companhia a startups e centros de pesquisa para solucionar problemas operacionais históricos e de infraestrutura.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Natália Resende, ressaltou que a nova modalidade contratual da empresa foca em resultados.