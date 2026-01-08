O São José Basket recebe o Paulistano na noite desta sexta-feira (9), a partir das 19h30, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela abertura do returno da edição 2025/2026 no NBB (Novo Basquete Brasil). Além disso, será o primeiro jogo da equipe em 2026.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A última partida do time da região havia sido no dia 29 de dezembro, quando atropelou o Osasco fora de casa, com um incontestável placar de 92 a 73. E o rival de logo mais também vem de triunfo, sobre o Mogi, no dia 27 de dezembro, quando fez 81 a 66, em casa.