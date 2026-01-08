O São José Basket recebe o Paulistano na noite desta sexta-feira (9), a partir das 19h30, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela abertura do returno da edição 2025/2026 no NBB (Novo Basquete Brasil). Além disso, será o primeiro jogo da equipe em 2026.
A última partida do time da região havia sido no dia 29 de dezembro, quando atropelou o Osasco fora de casa, com um incontestável placar de 92 a 73. E o rival de logo mais também vem de triunfo, sobre o Mogi, no dia 27 de dezembro, quando fez 81 a 66, em casa.
Agora, esse tradicional clássico paulista marca também a volta do São José à Farma Conde Arena, após uma sequência de jogos no Linneu de Moura. E se trata ainda de um confronto direto por posições na tabela.
No momento, o São José está em sétimo lugar, com 12 vitórias, sete derrotas e 63,2% de aproveitamento. Já o Paulistano tem 11 vitórias, oito derrotas e vem e seguida, na oitava colocação, com 57,9% de aproveitamento.
Como terminou o primeiro turno entre os primeiros colocados, o time da região também carimbou vaga na Copa Super 8, onde enfrentará o Flamengo no dia 24 de janeiro.
INGRESSOS
Para esta partida, os ingressos podem ser adquiridos pelo app oficial do clube e através do site: https://ingressos.spoten.app/clube/284/sao-jose-basquete.
As entradas para o setor de arquibancada estão disponíveis por R$ 20, com opção de meia-entrada solidária por R$ 10 mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, limitada a 40% da carga total de ingressos. Crianças menores de 12 anos têm entrada gratuita, desde que acompanhadas por um adulto pagante.
Os ingressos para o setor das frisas, mais próximos à quadra, serão comercializadas a preço único de R$ 40. O estacionamento da Arena é gratuito e estará disponível para todos.
O clube preparou ainda uma promoção onde o torcedor que adquirir o ingresso para o setor das frisas antecipadamente concorrerá a uma camisa oficial do time personalizada com o nome da pessoa que for sorteada. O (a) vencedor(a) será anunciado no intervalo da partida.