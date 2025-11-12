Vídeo de câmera de segurança obtido por OVALE mostra o momento em que Francisco Rodolfo Gomes Oricil, 59 anos, foi assassinado de forma cruel na região leste de São José dos Campos. Vizinho da vítima, o autor dos tiros está preso e tornou-se réu na Justiça por homicídio qualificado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ele levou nove tiros disparados por um vizinho, por motivo fútil e sem chance de defesa. O aposentado foi morto no dia 8 de junho deste ano, um domingo, em plena rua no bairro Jardim Ismênia.