A PF (Polícia Federal) investiga possível fraude em licitação de R$ 5,72 milhões realizada em São Sebastião. Nesta quinta-feira (6), os policiais cumpriram sete mandados de busca e apreensão, com o objetivo de “apurar a possível prática de fraude em licitação e outros crimes correlatos”.

A licitação foi feita na gestão do prefeito Felipe Augusto (PDSB), que deixou o cargo no final de 2024. Por meio do advogado, ele negou irregularidades. “Ele não é investigado e não houve busca na casa dele. Por se tratar de contratação na gestão dele, ele está se colocando à disposição para para auxiliar as investigações”, disse o defensor Anthero Mendes.