Vídeo mostra combate a fogo em condomínio de luxo no Vale

Vídeo mostra agentes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros combatendo o fogo que atinge área de 370 mil metros quadrados de vegetação em um condomínio de luxo em Caçapava. A queimada teve início por volta de 18h dessa segunda-feira (29), na região do Eco Park, pela rodovia João Amaral Gurgel.
A equipe da Defesa Civil foi acionada para fazer o combate ao incêndio, que é de grandes proporções. O Corpo de Bombeiros também esteve no local e fez a segurança de uma moradia na região.
Já são mais de 15 horas de combate às chamas. Foram realizados nove abastecimentos de água no hidrante do condomínio.
Ainda há muita fumaça na região e três pontos ativos de fogo: um na parte baixa, que deve se extinguir ao chegar ao brejo, outro na parte alta e outro nas proximidades de uma plantação de cana de açúcar, que é o de maior risco de alastramento.
A maior dificuldade para conter as chamas é que há um “colchão” de vegetação por volta de 70 a 80 cm de altura, fazendo com que a água jogada tenha dificuldade para penetrar na vegetação e alcançar a base das chamas.
A equipe que entra agora pela manha estará retornando ao local para continuidade dos trabalhos.