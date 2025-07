Construtora de alto padrão vai investir no Minha Casa, Minha Vida

A chegada ao mercado de habitação popular será por meio da Maná Real Estate Investment, empresa de gestão e investimento no mercado imobiliário que surgiu a partir de um desdobramento da M Vituzzo, com o objetivo de ampliar sua atuação no setor.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Especializada em imóveis de alto padrão na região de São José dos Campos, a M Vituzzo Empreendimentos vai investir no mercado do “Minha Casa, Minha Viva”, considerado o principal motor do setor imobiliário brasileiro.

A informação é do diretor de Incorporação da M Vituzzo, Marco Aurélio Vutuzzo, em novo episódio de “Líderes”, o podcast de OVALE sobre economia e negócios, que estreia nesta terça-feira (01/07).

“A gente vai começar a atuar no segmento econômico, mas não com a M Vituzzo, com uma empresa chamada Maná, cuja estratégia é desenvolver esse tipo de empreendimento em parceria com empresas especializadas no setor. Esse é um mercado que tem a beleza do social; é um mercado que tem, naturalmente, uma demanda enorme, por ser algo mais base da pirâmide; e é um mercado que está sendo muito bem atendido. As taxas de juros têm sido bem diferentes”, disse.

O “Minha Casa, Minha Vida” representa um nicho bastante atrativo. O programa respondeu por mais da metade dos lançamentos e vendas de imóveis no país no primeiro trimestre de 2025, alavancado pela criação da Faixa 4, voltada a famílias com renda de até R$ 12 mil mensais, que abrange boa parte da classe média.