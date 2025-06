Santa Branca recebe programação cultural gratuita fim de semana

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A abertura da programação será com a exposição do artista plástico Magela Borbagatto, conhecido por suas obras em cerâmica figurativa e arte popular, a partir das 19h na Casa da Cultura.

No sábado (28), a Cia Severinas apresenta a peça teatral “Onde Anda o Boi Jacá?”, que resgata a memória de uma tradicional brincadeira de carnaval de Pindamonhangaba. A apresentação acontece às 18h, na Praça da Matriz.

Já no domingo (29), as atrações começam às 17h com um espetáculo de dança da Academia Luana Fernandes. Em seguida, às 20h, o palco será da música com o show de Déo Lopes, Beto Quadros e Márcio de Oliveira, trazendo um repertório com ritmos como catira, maxixe, marchinha, xote e baião.