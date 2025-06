Anderson vai a Portugal em evento da Frente Nacional de Prefeitos

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), está em Portugal para participar de missão internacional promovida pela FNP (Frente Nacional de Prefeitos), em parceria com o Fibe (Fórum de Integração Brasil Europa). Anderson é vice-presidente de Inovação em Dados de Mobilidade Urbana da FNP.

Pelo terceiro ano consecutivo, uma delegação da FNP participa de agendas políticas e visitas técnicas em cidades portuguesas, desta vez com ênfase nas áreas de inovação, startups, mobilidade urbana, governança metropolitana e reordenamento urbano. A missão, cuja comitiva conta com 22 pessoas, começou em 22 de junho e segue até o próximo sábado (28).