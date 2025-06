Prefeitura de Taubaté monitora 160 loteamentos irregulares

Loteamentos

A Prefeitura de Taubaté monitora atualmente 160 loteamentos irregulares na cidade, além de "centenas de obras em andamento". A informação foi passada à Câmara, em resposta a um requerimento do vereador Ariel Katz (PDT).

Bairros

"As áreas de maior incidência são Barreiro, Sete Voltas e Pinheirinho. Contudo, é válido salientar que as regiões periféricas apresentam os maiores índices de obras sem a devida autorização municipal", afirmou a Prefeitura na resposta à Câmara.