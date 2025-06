Taubaté abre segundo abrigo para pessoas em situação de rua

Abrigo

Foi inaugurada nessa terça-feira (17), em Taubaté, uma segunda unidade de abrigo institucional para atendimento à população em situação de rua.

Vila IAPI

O novo abrigo fica à Rua Silveiras, 197, na Vila IAPI. O espaço será administrado pela Missão Sede Santos, que receberá R$ 1,2 milhão em 12 meses.