De arrepiar: 5 filmes de terror baseados em fatos reais

A temida boneca do universo Invocação do Mal também tem um passado no mundo real. Nos anos 1970, uma jovem estudante de enfermagem recebeu de presente uma boneca de pano do tipo Raggedy Ann. Logo, ela e sua colega de quarto começaram a presenciar situações estranhas, como a boneca mudar de posição sozinha. Ed e Lorraine Warren foram chamados, investigaram o caso e concluíram que a boneca estava ligada a uma entidade maligna. Desde então, o objeto permanece guardado sob vigilância no Museu Oculto dos Warren.

Verônica: Jogo Sobrenatural (2017)

Inspirado no chamado “Caso Vallecas”, o filme espanhol retrata a história de Estefanía Gutiérrez Lázaro, adolescente que morreu de forma misteriosa em 1991, em Madri. Meses antes, ela havia participado de uma sessão com tabuleiro Ouija em sua escola. Após o episódio, começou a ter alucinações e convulsões. Após sua morte, a família relatou acontecimentos inexplicáveis na residência. O caso foi documentado por policiais, o que o torna único na Espanha com registro oficial de atividade paranormal.

Esses filmes mostram como a linha entre ficção e realidade pode ser tênue — e como histórias reais, por mais controversas que sejam, continuam a alimentar o medo no cinema.