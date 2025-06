Câmara terá audiência sobre contrato da Unitau com a Havan

Audiência

A Câmara de Taubaté deve promover no próximo dia 26, às 14h, uma audiência pública para que a Unitau (Universidade de Taubaté) "preste esclarecimentos sobre os termos do contrato de locação do imóvel localizado na Praça Monsenhor Silva Barros, firmado com a empresa Havan".

Comissão

O pedido de realização da audiência foi feito pela Comissão de Finanças e Orçamento, que é composta pelos vereadores Boanerge dos Santos (União), Ariel Katz (PDT) e Douglas Carbonne (Solidariedade).