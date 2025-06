Sérgio irá regulamentar ainda esse ano a previdência complementar

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A informação de que a lei deve ser regulamentada ainda esse ano foi passada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a um requerimento do vereador Dentinho (PP).

Questionado pela reportagem, o governo Sérgio não informou que melhorias espera obter com a criação do regime de previdência complementar. A gestão do Novo se limitou a afirmar que "na última semana houve uma reunião com a presidência da IPMT [Instituto de Previdência do Município de Taubaté]", e foi "abordado sobre um novo projeto de lei que está em fase de estudos" - ou seja, a atual administração cogita fazer uma alteração na lei de 2022 antes de regulamentá-la.

Teto.

Atualmente, o teto para aposentadorias dos servidores municipais é o salário do prefeito (R$ 18.616,83). Com a entrada em vigor do regime de previdência complementar, passará a ser o mesmo teto do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), que atualmente é de R$ 8.157,41.