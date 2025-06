SJC e Taubaté estão entre as 25 cidades de SP com mais empregos

São José dos Campos é a cidade do Vale do Paraíba na melhor posição do ranking estadual de geração de emprego. O município está no 8º lugar da lista com a criação de 7.377 empregos nos últimos 12 meses, de maio de 2024 a abril de 2025. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

A lista é liderada pela capital São Paulo, com 141,8 mil empregos nesse período e segue com Guarulhos (19,4 mil), Osasco (16,6 mil), Campinas (12,7 mil), Sorocaba (10,7 mil), Santo André (9.100) e São Bernardo do Campo (8.242).