Manthiqueira encara o Mauá e busca recuperação no campeonato

O Manthiqueira recebe o Mauá na tarde deste sábado (24), a partir das 15h, no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista da Quarta Divisão.

Agora, a Laranja Mecânica, sob comando do técnico Dado Oliveira, tenta controlar a pressão e a ansiedade em um jogo que será dos mais complicados. Afinal de contas, o rival de logo mais é o líder da chave com 8 pontos, e ainda não perdeu na temporada.