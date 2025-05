Sem previsão de chuvas, Vale terá calor e queda da umidade do ar

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que o tempo permanece estável na maior parte do território paulista neste sábado (17).

A manhã começa com temperaturas amenas, mas o calor retorna no período da tarde, predominando em grande parte do interior paulista, incluindo a capital.