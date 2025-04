Sofisticação

Um dos eventos mais elegantes desse ano foi realizado na Flagship JADERALMEIDA Campinas e contou com a exposição das joias de Ana Rocha & Appolinario e com as roupas de couro assinadas pela estilista Patrícia Viera.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O coquetel e a mesa de doces do Buffet Cláudia Porteiro foram um dos pontos altos do evento. Ana Claudia Rocha, Ana Appolinario, Andréia e Patricia Viera, foram as co-anfitriãs perfeitas ao lado de Corina Silveira, proprietária da JADERALMEIDA Campinas. Confira as fotos de Nathalia Lin.