Violência: em 2024, DDM de Taubaté abriu 1,3 mil inquéritos

Números

"Esses números são alarmantes. É desesperador pensar que no ano passado, 1.018 mulheres se dirigiram à DDM pedindo ajuda, solicitando afastamento ou proibição de contato com o agressor. Porém, é mais desesperador ainda pensar que apenas 12% das mulheres procuram ajuda", disse a delegada.

Plano

A coordenadora do Plano de Enfrentamento, Priscila Alves, reivindicou aos vereadores que o documento faça parte do PPA (Plano Plurianual) nesse ano. Pontuou que o plano deve ser revisado a cada dois anos e é uma condição para acesso a verbas federais. "Nós temos algumas leis e serviços no município, mas o plano visa fortalecer e ampliar as políticas, trazer organicidade, regulamentar as políticas, ter um fluxo definido, a gente pretende ter algo mais efetivo”, afirmou.