São José recebe evento sobre autismo com palestras e workshops

O IEPSIS Tour, projeto que percorre o Brasil levando informações sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA), chega a São José dos Campos no dia 14 de junho. O evento ocorrerá na Expo Vale Sul e tem como objetivo compartilhar conhecimentos sobre o tema com profissionais da saúde, educadores e familiares.

O programa inclui palestras com especialistas como o Dr. Paulo Liberalesso, da área de neurociência, e a Dra. Emília Gama, especialista em autismo. Também estão previstos workshops sobre neurobiologia do autismo, abordando aspectos científicos e práticos do TEA.