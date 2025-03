Honraria a quem faz a diferença

O Instituto de Otorrinolaringologia & Cirurgia de Cabeça e Pescoço (IOU) homenageou um dos maiores nomes da filantropia no Brasil, Antônio Galli. Em um momento marcado pela gratidão e reconhecimento, o público presente relembrou sua trajetória de generosidade, que transformou vidas e fortaleceu instituições dedicadas à saúde.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Mesmo em poucos meses de parceria com o IOU, seu impacto já é imenso. Seu olhar visionário e compromisso inabalável com a causa social trouxeram avanços significativos para o Instituto, beneficiando pacientes e profissionais da saúde. Mais do que um doador, Galli é um verdadeiro pilar da filantropia no país, ajudando hospitais a se tornarem referência e levando dignidade a milhares de pessoas.