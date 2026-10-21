Um grupo de 110 juristas, pesquisadores e líderes da sociedade civil enviou uma nota técnica ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) afirmando que o bloqueio de canais políticos de WhatsApp nas vésperas da eleição "restringe a liberdade política de cidadãos e altera significativamente as condições da disputa eleitoral a poucos dias da votação."

A Folha de S.Paulo revelou que os ministros Kassio Nunes Marques, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), e André Mendonça circularam uma minuta de resolução para bloquear todos os canais de WhatsApp com mais de 200 mil usuários nas 48 horas anteriores à eleição.

A proposta, de autoria de Mendonça, atingiria em cheio o Exército do Lula, canal de WhatsApp criado pelo deputado André Janones que já tem mais de 7 milhões de inscritos e tem conseguido mobilizar a esquerda nas redes.