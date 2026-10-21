Em seu último evento em São Paulo antes do segundo turno, o senador Flávio Bolsonaro (PL) fez críticas a ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), especialmente Alexandre de Moraes, prometeu prisão de oito anos para ladrões de celular e, imitando de forma debochada o presidente Lula (PT), seu adversário, disse que aceitaria o desafio de abrir seus sigilos fiscal e telefônico caso o petista abrisse também as informações de seu ex-assessor Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola.

Segundo a Polícia Federal, Marcola, que foi chefe de gabinete da Presidência, aceitou dinheiro da lobista Roberta Luchsinger, amiga de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, enquanto ela tentava negociar contratos com o governo federal que não foram concretizados.

No debate entre os candidatos realizado no último domingo (18), na Band, Lula disse que abriria os sigilos dele e de sua família caso Flávio fizesse o mesmo. A estratégia do petista era uma resposta às acusações de corrupção feitas pelo bolsonarista.