Após a morte súbita da esposa, com quem viveu por três décadas, o escritor Fernando Machado, 83, ficou desorientado. Foi a presença de Brown, seu cachorro, que o ajudou a se adaptar à vida sem a companheira.

O animal foi adotado pelo casal há oito anos. Com Brown, Fernando passou a caminhar mais, fez novas amizades durante os passeios e retomou atividades como os exercícios em casa, as aulas de piano e de canto.

A convivência também o inspirou a escrever "O Velho e o Cão", um de seus quatro livros publicados. Narrada sob a perspectiva de Brown, a obra acompanha suas experiências em diferentes lares, com humanos e outros animais.