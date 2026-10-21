O presidente Lula (PT) mira um aumento na rejeição do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), seu adversário no segundo turno da eleição presidencial, ao martelar o desafio da abertura dos sigilos na reta final da disputa. O petista se comprometeu a abrir os sigilos bancário, fiscal e telefônico de si mesmo e de pessoas físicas e jurídicas às quais é ligado caso o senador faça o mesmo.

A proposta de Lula foi lançada no último domingo (18), durante o debate da TV Band. A campanha do presidente da República avalia que, ao não aceitar o desafio, Flávio se desgastou junto ao eleitorado. A tática deverá ser repetida no debate da Globo, o de maior audiência, marcado para dois dias antes da votação. Aliados de Lula acreditam que o senador não aceitará abrir os sigilos.

O presidente da República tem tido dificuldades para incrementar a própria popularidade, por isso precisa aumentar a rejeição do adversário para ganhar a eleição. Lula terminou o primeiro turno com cerca de 45% dos votos válidos, atrás dos 47% de Flávio Bolsonaro. Desde 1988, quando o segundo turno foi instituído no Brasil, nunca um candidato a presidente que terminou a primeira votação como segundo colocado conseguiu virar na etapa decisiva.