O Brasil jogou na atmosfera 2,06 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa (GtCO2e) no ano passado, redução de 6% em relação aos 2,19 GtCO2e de 2024. A queda se deve à redução do desmatamento, principalmente na amazônia e no cerrado.

O índice é o menor desde 2018, restaurando o patamar anterior à gestão de Jair Bolsonaro (PL). O ex-presidente, hoje preso por tentativa de golpe de Estado, promoveu um desmonte da fiscalização ambiental que fez o desmate explodir em seus quatro anos de mandato.

Os dados são do Seeg (Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa) do Observatório do Clima e foram divulgados nesta quarta-feira (21).