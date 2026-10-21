Em nota enviada à imprensa, o ministro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) André Mendonça afirmou que a minuta que previa o bloqueio de canais políticos de WhatsApp a 48 horas da votação deste domingo (25), revelada pela Folha de S.Paulo, não foi uma iniciativa individual e que o texto ainda está em deliberação e depende de votação do colegiado.

Segundo a nota do ministro, por decisão conjunta, ficou a cargo dele elaborar o texto, que seria submetido à avaliação e à deliberação de todos. Mendonça afirmou que houve reuniões prévias e que "houve consenso entre todos os ministros sobre a necessidade de tratar do assunto".

No entanto, a Folha de S.Paulo apurou com integrantes da corte que o consenso era sobre o bloqueio a novos canais políticos de WhatsApp às vésperas da eleição, e não havia apoio para proibir os canais já existentes.