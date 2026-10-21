A quatro dias do segundo turno das eleições, o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin, afirmou nesta quarta-feira (21) que a democracia exige "lealdade às regras do jogo, inclusive por parte de quem perde".

O ministro disse que, em tempos de polarização política e ideológica, as decisões judiciais têm sido "frequentemente reduzidas e instrumentalizadas por slogans", e que isso reforça a necessidade de ordens claras e bem fundamentadas, em nome da transparência devida à sociedade.

Fachin também disse que o tribunal não pode se retrair diante de violações a direitos fundamentais, mas que "trai sua missão" se decidir "substituir o debate político por sua própria vontade". Segundo ele, isso transforma a proteção da Constituição Federal em um "governo dos juízes".