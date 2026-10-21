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FUTEBOL

Libertadores feminina pode ter 2º Dérbi da história nas quartas

Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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CONMEBOL
Cora Libertadoresinthians e Palmeiras podem se enfrentar já nas quartas de final da Libertadores
Cora Libertadoresinthians e Palmeiras podem se enfrentar já nas quartas de final da Libertadores

Classificados para o mata-mata da Libertadores feminina, Corinthians e Palmeiras podem se enfrentar já nas quartas de final do torneio continental.

Segundo o chaveamento, os grupos A e B se cruzam na primeira fase do mata-mata. As Brabas estão na chave A, enquanto as Palestrinas integram a B.

O Dérbi acontecerá nas quartas se uma das equipes for líder da sua chave e a outra terminar na segunda colocação. Neste momento, os dois clubes lideram seus respectivos grupos com 100% de aproveitamento.

Caso Palmeiras e Corinthians fechem a primeira fase na liderança, o clássico é "adiado" para uma eventual semifinal. Segundo o regulamento, os vencedores dos embates entre 1ª do Grupo A x 2º do Grupo B e 1ª do Grupo B x 2º do Grupo A se enfrentam em uma das semis.

O clássico paulista só aconteceu uma vez na história da Libertadores feminina, e as Brabas levaram a melhor. As equipes se enfrentaram na final da edição de 2023, com vitória do Corinthians por 1 a 0. Millene anotou o único tento da partida.

Uma final brasileira, porém, não está descartada. Isso porque o Cruzeiro, também classificado para as quartas com uma rodada de antecedência, está do outro lado da chave. O time mineiro lidera o grupo C.

Jogos da última rodada da fase de grupos

21/10 (quarta-feira)

  • 17h (de Brasília) - Santa Fe x Corinthians
  • 21h (de Brasília) - Palmeiras x Ind. del Valle

22/10 (quinta-feira)

  • 21h (de Brasília) - Olimpia x Cruzeiro

Como estão os grupos

Grupo A

  • Corinthians - 6 pontos
  • Santa Fe - 6 pontos
  • Colo Colo - 0 pontos
  • Caracas - 0 pontos

Grupo B

  • Palmeiras - 6 pontos
  • Ind. del Valle - 4 pontos
  • Belgrano - 1 ponto
  • Universitario - 0 pontos

Grupo C

  • Cruzeiro - 6 pontos
  • Olimpia - 4 pontos
  • Bolívar - 1 ponto
  • LDU - 0 pontos

Grupo D

  • Deportivo Cali - 4 pontos
  • Libertad-PAR - 4 pontos
  • Universidad de Chile - 1 ponto
  • Nacional-URU - 1 ponto

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