Classificados para o mata-mata da Libertadores feminina, Corinthians e Palmeiras podem se enfrentar já nas quartas de final do torneio continental.

Segundo o chaveamento, os grupos A e B se cruzam na primeira fase do mata-mata. As Brabas estão na chave A, enquanto as Palestrinas integram a B.

O Dérbi acontecerá nas quartas se uma das equipes for líder da sua chave e a outra terminar na segunda colocação. Neste momento, os dois clubes lideram seus respectivos grupos com 100% de aproveitamento.