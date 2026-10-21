Libertadores feminina pode ter 2º Dérbi da história nas quartas
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Classificados para o mata-mata da Libertadores feminina, Corinthians e Palmeiras podem se enfrentar já nas quartas de final do torneio continental.
Segundo o chaveamento, os grupos A e B se cruzam na primeira fase do mata-mata. As Brabas estão na chave A, enquanto as Palestrinas integram a B.
O Dérbi acontecerá nas quartas se uma das equipes for líder da sua chave e a outra terminar na segunda colocação. Neste momento, os dois clubes lideram seus respectivos grupos com 100% de aproveitamento.
Caso Palmeiras e Corinthians fechem a primeira fase na liderança, o clássico é "adiado" para uma eventual semifinal. Segundo o regulamento, os vencedores dos embates entre 1ª do Grupo A x 2º do Grupo B e 1ª do Grupo B x 2º do Grupo A se enfrentam em uma das semis.
O clássico paulista só aconteceu uma vez na história da Libertadores feminina, e as Brabas levaram a melhor. As equipes se enfrentaram na final da edição de 2023, com vitória do Corinthians por 1 a 0. Millene anotou o único tento da partida.
Uma final brasileira, porém, não está descartada. Isso porque o Cruzeiro, também classificado para as quartas com uma rodada de antecedência, está do outro lado da chave. O time mineiro lidera o grupo C.
Jogos da última rodada da fase de grupos
21/10 (quarta-feira)
- 17h (de Brasília) - Santa Fe x Corinthians
- 21h (de Brasília) - Palmeiras x Ind. del Valle
22/10 (quinta-feira)
- 21h (de Brasília) - Olimpia x Cruzeiro
Como estão os grupos
Grupo A
- Corinthians - 6 pontos
- Santa Fe - 6 pontos
- Colo Colo - 0 pontos
- Caracas - 0 pontos
Grupo B
- Palmeiras - 6 pontos
- Ind. del Valle - 4 pontos
- Belgrano - 1 ponto
- Universitario - 0 pontos
Grupo C
- Cruzeiro - 6 pontos
- Olimpia - 4 pontos
- Bolívar - 1 ponto
- LDU - 0 pontos
Grupo D
- Deportivo Cali - 4 pontos
- Libertad-PAR - 4 pontos
- Universidad de Chile - 1 ponto
- Nacional-URU - 1 ponto