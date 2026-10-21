O Metrô de São Paulo começou a aceitar Pix para a compra de bilhetes com QR Code nas máquinas de autoatendimento das estações. A novidade estreou nesta terça-feira (20) na linha 1-azul e será expandida gradualmente para as linhas 2-verde, 3-vermelha e 15-prata até o dia 30 de outubro.

A implementação é feita pela Autopass, responsável pelas máquinas do sistema TOP. Na linha 1-azul, a opção estará disponível em todos os equipamentos até quinta-feira (22). Em seguida, a funcionalidade chega à linha 2-verde (dias 23 e 26), à 3-vermelha (27 e 28) e à 15-prata (29 e 30).

O pagamento via Pix aceito nas máquinas soma-se ao cartão de débito para a compra da passagem unitária impressa.