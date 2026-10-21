Metrô de SP começa a aceitar Pix em máquinas de venda de bilhetes
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O Metrô de São Paulo começou a aceitar Pix para a compra de bilhetes com QR Code nas máquinas de autoatendimento das estações. A novidade estreou nesta terça-feira (20) na linha 1-azul e será expandida gradualmente para as linhas 2-verde, 3-vermelha e 15-prata até o dia 30 de outubro.
A implementação é feita pela Autopass, responsável pelas máquinas do sistema TOP. Na linha 1-azul, a opção estará disponível em todos os equipamentos até quinta-feira (22). Em seguida, a funcionalidade chega à linha 2-verde (dias 23 e 26), à 3-vermelha (27 e 28) e à 15-prata (29 e 30).
O pagamento via Pix aceito nas máquinas soma-se ao cartão de débito para a compra da passagem unitária impressa.
Segundo a Autopass, a opção também chegará às linhas 4-amarela e 5-lilás, operadas pela iniciativa privada, mas ainda não há datas definidas. Nas linhas da CPTM e das concessionárias, o recurso já funciona desde o primeiro semestre.
Além dos terminais de autoatendimento, a compra de bilhetes digitais pode ser feita pelo aplicativo TOP, pelo WhatsApp (11-3777-9456) e nos guichês físicos. O sistema também aceita os cartões Bilhete Único e TOP, além do pagamento por aproximação diretamente nas catracas com cartões de débito ou crédito físicos e virtuais.
A digitalização dos meios de pagamento antecede o fim definitivo do bilhete magnético Edmonson, o tradicional bilhete de papel com tarja preta. Utilizado desde a inauguração do Metrô, em 1974, o modelo será aposentado após 52 anos devido à obsolescência da tecnologia e à dificuldade de manutenção dos equipamentos.
Os passageiros poderão usar os bilhetes magnéticos até o dia 31 de outubro. Após essa data, o Metrô disponibilizará postos de troca para quem ainda tiver unidades guardadas.