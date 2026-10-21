O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) demitiu novamente o tenente da Polícia Militar Henrique Otávio Oliveira Velozo, que matou o campeão mundial de jiu-jítsu Leandro Lo com um tiro na cabeça, em 2022. Velozo foi absolvido pelo Tribunal do Júri em novembro de 2025.

A decisão foi publicada nesta quarta-feira (21), no Diário Oficial.

O advogado Claudio Dalledone, que defende Velozo, afirmou que vai recorrer da decisão.