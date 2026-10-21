A campanha de Flávio Bolsonaro (PL) pretende ignorar o desafio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para abertura do sigilo bancário e telefônico do senador.

Aliados do candidato avaliam que o esforço do petista para constrangê-lo sobre o caso Master e outros escândalos não superou a bolha da esquerda e tem efeito eleitoral limitado. Por isso, não haveria prejuízo em recusar a pressão do petista.

Num esforço para virar o jogo contra Flávio Bolsonaro, Lula desafiou seu adversário a abrir o sigilo telefônico e bancário durante o debate da Band, realizado no domingo (18). A provocação foi concretizada nesta terça-feira (20), quando o petista formalizou perante o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) a proposta de quebra de sigilos.