O reflexo rápido de um gari evitou que ele fosse atingido por uma caminhonete, que bateu na traseira do caminhão de coleta de lixo em uma avenida de Altamira, no sudoeste do Pará. O rapaz ficou ferido após a colisão. Câmera de segurança registrou o momento da batida.

As imagens mostram que o rapaz conseguiu pular do caminhão pouco antes de ser atingido. Mesmo assim, ele precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após a batida, o motorista da caminhonete desceu do veículo e foi até o trabalhador, que ficou sentado na calçada. A parte dianteira da caminhonete ficou destruída com o impacto.