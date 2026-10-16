Confira balanço das chuvas em SP; Defesa Civil emitiu15 alertas
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A forte chuva que atingiu São Paulo e a região metropolitana durante a madrugada desta sexta-feira (16) voltou a causar transtornos. Foram registrados 11 pontos de enchentes, três quedas de árvores e um desabamento, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil emitiu 15 alertas durante a madrugada por causa da precipitação.
Uma das árvores que caíram atingiu um veículo no acesso ao viaduto Jaceguai, que conecta os bairros da Bela Vista, Liberdade e a Baixada do Glicério, na região central da capital paulista. Um homem ficou ferido no braço e foi levado ao pronto-socorro Paulistano.
O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo colocou todas as regiões da cidade em estado de atenção para alagamentos no início da madrugada. O alerta foi suspenso por volta das 5h.
Segundo o órgão, uma instabilidade associada à passagem de uma frente fria provocou chuva de intensidade moderada na capital paulista.
Por volta das 3h, a região de Santo Amaro, na zona sul, entrou em estado de alerta por causa do extravasamento do córrego Águas Espraiadas. Às 4h, o estado de alerta foi estendido para a região do Ipiranga, na zona sul, devido ao extravasamento do ribeirão dos Meninos.
A Defesa Civil do estado enviou 15 alertas preventivos para celulares na madrugada dessa sexta-feira em razão das chuvas que atingiram várias regiões paulistas. Apesar dos avisos, não há relatos de ocorrências graves.
Foram enviados dez alertas por SMS e cinco por Cell Broadcast, sistema que permite o envio de mensagens diretamente aos celulares em áreas sob risco.
Os avisos abrangeram a capital e a região metropolitana, além de municípios das regiões de Avaré e Botucatu, Campinas, Registro e Vale do Ribeira, litoral, Bragança Paulista e Vale do Paraíba.
As mensagens alertaram para chuva forte, raios e rajadas de vento, além da possibilidade de granizo em algumas localidades.
Nesta sexta, a propagação da frente fria deve causar nebulosidade e chuvas ao longo do dia. Os termômetros variam entre mínimas de 17°C e máximas que não devem passar dos 23°C, com índices de umidade acima de 70%.
O solo encharcado mantém o risco de alagamentos e deslizamentos de terra na Grande São Paulo.
Na tarde de quarta-feira (14), a capital registrou estragos em série decorrentes de uma chuva entre a tarde e o início da noite. Uma mulher de 47 anos morreu devido a um deslizamento de terra sobre uma residência na Brasilândia, na zona norte. No centro, o túnel do Anhangabaú inundou e deixou veículos boiando. No parque do Ibirapuera, na zona sul, o lago transbordou.*
Medidas para evitar riscos:
- Evite transitar em ruas alagadas
- Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas;
- Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;
- Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;
- Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) no número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.