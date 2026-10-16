A forte chuva que atingiu São Paulo e a região metropolitana durante a madrugada desta sexta-feira (16) voltou a causar transtornos. Foram registrados 11 pontos de enchentes, três quedas de árvores e um desabamento, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil emitiu 15 alertas durante a madrugada por causa da precipitação.

Uma das árvores que caíram atingiu um veículo no acesso ao viaduto Jaceguai, que conecta os bairros da Bela Vista, Liberdade e a Baixada do Glicério, na região central da capital paulista. Um homem ficou ferido no braço e foi levado ao pronto-socorro Paulistano.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo colocou todas as regiões da cidade em estado de atenção para alagamentos no início da madrugada. O alerta foi suspenso por volta das 5h.