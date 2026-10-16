A princesa Anne, de 76 anos, tornou-se a integrante mais popular da família real britânica, segundo pesquisa do instituto YouGov divulgada pelo jornal Daily Mail. Ela recebeu 67% de aprovação dos entrevistados, enquanto 7% manifestaram rejeição.
Irmã do rei Charles III, Anne é frequentemente apontada como uma das integrantes mais atuantes da realeza devido à quantidade de compromissos oficiais. Com o resultado, ela superou os antigos líderes dos rankings de popularidade, o príncipe William e a princesa Kate.
John Swannell via @anneprincessroyal/Instagram
Kate aparece em segundo lugar, com 64% de aprovação, seguida por William, com 62%. Charles III ocupa a quarta posição, com 53%, enquanto o príncipe Edward e sua esposa, Sophie, aparecem na sequência.
O príncipe Harry também registrou aumento de popularidade. Com 29% de aprovação, ele ocupa o décimo lugar, três posições à frente da esposa, Meghan Markle.
Na outra ponta do levantamento, Lady Margarita Armstrong-Jones, neta da princesa Margaret, ficou na última posição, com 10% de aprovação. Sarah Ferguson aparece logo acima, com 11%. O ex-marido de Ferguson, Andrew Mountbatten-Windsor, não aparece no ranking em meio às repercussões de seu envolvimento no escândalo relacionado a Jeffrey Epstein.
Com informações do FOCUS online e do Daily Mail.