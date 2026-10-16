O Grupo Globo desligou nessa quinta-feira (15) Frederic Kachar, diretor-geral de Mídia Impressa e Rádio, após a divulgação de conversas privadas mantidas com Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, entre outubro de 2023 e julho de 2025.

Nas mensagens, Kachar fez comentários de cunho sexual sobre Deborah Secco e Sabrina Sato. Sobre Deborah, escreveu: “Eu só olhava pra bunda dela”. Em outra conversa, comentou sobre Sabrina: “A Sabrina tava pra jogo. Aniversário dela, soltinha”. As mensagens tratavam de atrizes que participavam do Baile da Vogue, do qual Sabrina era rainha.

As conversas também abordaram festas privadas organizadas por Vorcaro com modelos estrangeiras. Segundo investigação do UOL, o ex-banqueiro teria financiado uma estrutura internacional de recrutamento de mulheres, incluindo refugiadas ucranianas, para encontros com empresários e autoridades. A Polícia Federal apura suspeitas de exploração sexual e tráfico internacional de pessoas. As suspeitas ainda não foram comprovadas, e Vorcaro nega envolvimento em exploração sexual.