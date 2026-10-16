O Grupo Globo desligou nessa quinta-feira (15) Frederic Kachar, diretor-geral de Mídia Impressa e Rádio, após a divulgação de conversas privadas mantidas com Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, entre outubro de 2023 e julho de 2025.
Nas mensagens, Kachar fez comentários de cunho sexual sobre Deborah Secco e Sabrina Sato. Sobre Deborah, escreveu: “Eu só olhava pra bunda dela”. Em outra conversa, comentou sobre Sabrina: “A Sabrina tava pra jogo. Aniversário dela, soltinha”. As mensagens tratavam de atrizes que participavam do Baile da Vogue, do qual Sabrina era rainha.
As conversas também abordaram festas privadas organizadas por Vorcaro com modelos estrangeiras. Segundo investigação do UOL, o ex-banqueiro teria financiado uma estrutura internacional de recrutamento de mulheres, incluindo refugiadas ucranianas, para encontros com empresários e autoridades. A Polícia Federal apura suspeitas de exploração sexual e tráfico internacional de pessoas. As suspeitas ainda não foram comprovadas, e Vorcaro nega envolvimento em exploração sexual.
A relação entre Kachar e Vorcaro também aparece em mensagens sobre reportagens da jornalista Malu Gaspar a respeito do Banco Master. Kachar afirmou que conversaria com a jornalista, mas não há comprovação de interferência na cobertura.
Em nota, o Grupo Globo afirmou que teve acesso às conversas na quarta-feira (14) e que o conteúdo revelou “uma relação inadequada do executivo com um anunciante”. A empresa reafirmou seu compromisso com a ética, a transparência e a independência editorial de seus veículos.
“O protagonismo da cobertura crítica, isenta e independente que os nossos veículos têm feito do caso Master é a demonstração mais concreta do compromisso inegociável de todos com os Princípios Editoriais do Grupo Globo”, declarou a empresa.
O grupo também reconheceu os 29 anos de dedicação de Kachar ao desenvolvimento dos negócios de mídia e destacou sua trajetória em diferentes funções de liderança. Ele assumiu a direção-geral da Editora Globo em 2008 e, em 2015, também passou a comandar a Infoglobo. Em 2018, liderou a integração dos negócios na nova Editora Globo. Desde 2020, também respondia pelo Sistema Globo de Rádio.
Luis Henrique Guimarães, vice-presidente executivo da holding do Grupo Globo, assumirá interinamente a direção-geral de Mídia Impressa e Rádio. A empresa informou que divulgará posteriormente o nome do substituto definitivo.
Com informações do g1, Brasil 247 e UOL.