Um exame de sangue que identifica alterações biológicas associadas ao Alzheimer passou a ser oferecido no Brasil nesta quinta-feira (15). O teste, disponível inicialmente no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, custa cerca de R$ 3 mil na rede privada.
A análise mede a proteína p-tau217 e é indicada para pessoas com mais de 50 anos que já apresentam sintomas e suspeita clínica da doença. O exame não serve para rastrear Alzheimer em pessoas sem sintomas.
O resultado pode ser positivo, negativo ou inconclusivo. Um resultado positivo, sozinho, não confirma demência causada pelo Alzheimer. Nos casos inconclusivos, o médico pode solicitar exames como PET ou análise do líquor, ou repetir o teste após 12 meses.
Um estudo publicado em 2025 na revista Nature Medicine avaliou 1.767 pessoas com sintomas cognitivos e apontou coincidência entre o exame de sangue e a análise do líquor em até 94% dos casos, dependendo do método utilizado.
A Anvisa regularizou a família de produtos Lumipulse G pTau 217 Plasma em agosto. Segundo o Ministério da Saúde, ainda não existe pedido de avaliação do exame pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec). Por isso, não há previsão de oferta na rede pública.
O exame pode reduzir a necessidade de procedimentos mais invasivos, como a punção lombar, e de exames de imagem, como o PET. A indicação depende da avaliação médica e de outros exames que compõem o diagnóstico.
Com informações do g1.