Um exame de sangue que identifica alterações biológicas associadas ao Alzheimer passou a ser oferecido no Brasil nesta quinta-feira (15). O teste, disponível inicialmente no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, custa cerca de R$ 3 mil na rede privada.

A análise mede a proteína p-tau217 e é indicada para pessoas com mais de 50 anos que já apresentam sintomas e suspeita clínica da doença. O exame não serve para rastrear Alzheimer em pessoas sem sintomas.

O resultado pode ser positivo, negativo ou inconclusivo. Um resultado positivo, sozinho, não confirma demência causada pelo Alzheimer. Nos casos inconclusivos, o médico pode solicitar exames como PET ou análise do líquor, ou repetir o teste após 12 meses.