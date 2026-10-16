Em sua primeira participação na principal feira profissional de vinhos e destilados das Américas, a Vinícola Rio Manso, de Jacutinga (MG), apresentou seu portfólio, as safras mais recentes e antecipa ao público um pouco da experiência de seu futuro projeto de enoturismo na Serra da Mantiqueira. O evento aconteceu de 6 a 8 de outubro, no Expo Center Norte, reunindo grandes nomes do setor.